På grund af coronarestriktioner er det ikke muligt at uddanne nye akuthjælpere med førstehjælpeskurser, som her tilbage i 2013. Foto: Mik

Krise: Odden er ved at løbe tør for akuthjælpere

Odsherred - 27. marts 2021 kl. 08:30 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

På Odden har der sidden 2012 været et engageret og velfungerende korps af 112-akuthjælpere, som kunne rykke ud med meget kort varsel, hvis alarmcentralen vurderede, at der var brug for intensiv førstehjælp ved sygdom eller ulykker. Ofte flere minutter inden ambulancen nåede frem. Akuthjælperkorpset er kommet i krise, for på grund af corona, har det i længere tid ikke være muligt at uddanne nye akuthjælpere.

- Vi har været omkring 12 akuthjælpere, men i takt med, at nogle er stoppet på grund af alderdom eller er gået bort, står vi i dag med bare fire-fem akuthjælpere, fortæller Leo Lerke, som har i stået i spidsen for akuthjælperne i alle årene.

Han fungerer også som instruktør for akuthjælperne.

- Region Sjælland står for akuthjælperne, og der kræves fire timers kursus i førstehjælp, før man kan blive godkendt. På grund af coronarestriktioner, er kurser i førstehjælp ikke mulige at afholde, siger Leo Lerke.

Han tror ikke det bliver et problem, at skaffe nye akuthjælpere. Han har en liste over lokake odboere, som har tilbudt sig til opgaven, når det bliver muligt igen.

- Men det er ikke en frivillig opgave, man kan kaste alle ud i. Nogen tror, de skal ud og være politimænd eller ambulancefører, og køre med 160 kilometer i timen. Dem har vi ikke brug for. Jeg foretrækker en etableret person over 40 år. Der er mange regler, og man skal være parat til at kaste alt, hvad man har i hænderne og køre, når der kommer en alarm, siger han.

Trods blot fire-fem frivillige, er Oddens akuthjælpere stadig på opgave i gennemsnit en gang om ugen .

- Det kører. Vi skal nok få det op at stå igen, lover Leo Lerke.