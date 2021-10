Reaktoren i Waste Plastic Upcylings fabrik i Egebjerg var blottet og nærmest på vej ud af bygningen efter eksplosionen i fabrikken. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kriminalteknikere undersøger brændt fabrik i Egebjerg

Odsherred - 12. oktober 2021 kl. 06:46 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Rigspolitiets kriminalteknikere går tirsdag morgen ind i brandtomten på Waste Plastic Upcylings, WPU, fabrik i Egebjerg.

Det gør de sammen med det lokale politis brandteknikere og elkyndige eksperter fra dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, men først efter at de har sikret sig, at bygningen ikke er farlig at bevæge sig ind, for skaderne efter branden er voldsomme, og måske skal en del af bygningsresterne afstives.

Teknikernes opgave er at forsøge at finde en årsag til den voldsomme eksplosion og efterfølgende brand på fabrikken. Den anden på godt to år.

Arbejdstilsynet står også og tripper for at komme til, men udover, at de har en aftale med WPUs direktør om en samtale senere på ugen, så kan de ikke komme videre, før politiet har frigivet brandstedet.

Samtidig med politiets undersøgelser, har WPU bebudet, at de har fået et eksternt firma til at undersøge, hvordan den voldsomme brand kunne ske.

