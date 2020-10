Lundbeck får efter al sandsynlighed mulighed for at udvide deres fabrik i Lumsås. Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Kreitik af sommerhusejere, da Lundbeck fik politisk opbakning

Odsherred - 07. oktober 2020 kl. 07:10 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Ingen kan være i tvivl om, at et enormt flertal af byrådet i Odsherred Kommune støtter Lundbecks behov for en fremtidig udvidelse.

Det sagde de selv på tirsdagens byrådsmøde, men der blev også sendt et par enkelte stikpiller til de af områdets sommerhusejere, der er modstander af Lundbecks udvidelsesmuligheder.

Socialdemorkaten Felix Petersen sagde blandt andet, at sommerhusejerne lægger et stort pres på den lokale natur, og nok lægger de penge i kommunen, men de lægger også et pres på områdets naturressourcer ved at bruge brændeovne og køre på mountainbikes i skovene, og så slog han fast, at det er Lundbeck, ikke sommerhusejerne, der står for arbejdspladser i Lumsås.

Også DFs Paw Petersen gav udtryk for, at han ikke har forståelse for sommerhusejernes kritik, og han slog fast, at langt de fleste sommerhusejere har købt sommerhus i Lumsås og omegn længe efter at Lundbecks fabrik blev etableret i 1961, og derfor ikke kan kritisere deres tilstedeværelse.