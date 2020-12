Krav om medlemsskab får kritik fra psykisk sårbare borgere

Marianne Lindqvist og Jan Andersen, begge fra Odsherred, er blandt de brugere af Odsherred kommunes socialpsykiatriske væresteder, der er utilfredse med, at de i fremtiden skal være medlemmer, for at måtte komme i værestedet i Vig.

»Der står i de nye husregler, at man skal være medlem, og at man kun må komme, hvis man har en positiv holdning til stedet. Man må altså ikke være kritisk, og hvis man er, så kan det medføre karantæne. Der er flere ting i det nye, som kun passer til unge psykiatriske brugere, der i samarbejde med jobcentret og med tiden skal ud på arbejdsmarkedet. Men for os »gamle« brugere giver det ingen mening uden medindflydelse på aktiviteterne og det med medlemskab. For der er dage, hvor bare det at være giver en følelse af social kontakt,« siger Marianne Lindqvist.