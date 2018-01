Forstander Bente Kermenoglou. fra Bakkegården, erkender, at forholdene for de unge ikke var gode nok, da der i 2016 var tilsynsbesøg. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kras kritik får forstander til at erkende fejl

Odsherred - 07. januar 2018 kl. 05:50 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 13.juni 2016 omkring klokken 10 mødte fire folketingspolitikere op på den lukkede institution Bakkegården, i Nykøbing. De var medlemmer af Folketingets særlige §71 udvalg, der skal føre tilsyn med, at personer, der er administrativt frihedsberøvede, bliver behandlet acceptablet.

Politikerne var ikke synderligt imponeret over det de så, og i deres rapport, der først blev offentliggjort den 17.august 2017, står der blandt andet, at afdelingerne Huset, Gården og Linden, fremstod som beskidte, nedslidte og uindbydende, og tilsynet fandt det særdeles kritisablet, at beboerne var på deres værelser klokken 10 om formiddagen, selvom der i husordenen står, at de unge skulle være oppe og omklædte klokken 8.45.

Bakkegårdens forstander, Bente Kermenoglou, erkender, at de blev fanget »på det forkerte ben.«

»Vi havde lige haft en ung, der flere gange havde sat ild på flere lokaler, så der så ikke godt ud. Planen var at lokalerne skulle renoveres, og derfor var de fleste unge flyttet til det langt bedre Elmehus. Var tilsynet kommet et halvt år før, så havde der set fint ud, men det er en gammel bygning, som ikke er nem at gøre hyggelig i det hele taget, og det var slidt og hærget, hvilket vi ikke havde prioriteret fordi de unge alligevel skulle flytte ned til Elmehus,« siger hun og fortsætter

»Men jeg lægger mig fladt ned, for det var ikke godt nok, og de skal ikke kunne fange os på nogen dag. Det var ikke godt nok. men i nogle perioder har vi unge, der meget gode til at ødelægge, og det er også derfor, at vi normalt er meget opmærksomme på, at der ikke ser slidt ud på Bakkegården. Det var jo ikke ny viden for os, men når der kommer nogle udefra, og peger på at det ikke er godt nok, så bliver vi selvfølgelig også skærpet opmærksomme på at det skal ændres.«