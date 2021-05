Kras kritik: Musikskole-elever glemt i genåbningen

- Vi er simpelthen ikke tænkt med, vi er blevet glemt, og det betyder, at vi stadig ikke må åbne for de 18-25 årige elever - de kan stadig ikke få deres instrumental-undervisning eller deltage i samspil, siger Bjørn Monberg.

- Vi må heller ikke åbne for sangundervisning eller kor, selvom det gik fint i efteråret med to meters afstand. Og vi må kun holde arrangementer for maksimum 25 personer. Til sammenligning vil jeg kunne arrangere en koncert i Musik i Asnæs for 500 publikummer, hvis lokalet er stort nok. Men musik- og kulturskolerne er endnu engang blevet tilsidesat, mener musikskolelederen.