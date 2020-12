Ulstrup Efterskole gik konkurs den 27.november, og der arbejdes på at fåd en solgt.

Krakket efterskole kan være tæt på at blive solgt

Ulstrup Efterskole lukkede fredag den 27.november. Over 50 børn med særlige behov stod uden det skoletilbud, som de havde været så glade for og som gav dem muligheder om at drømme om en uddannelse.