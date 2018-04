Kræver svar om lukningstruet crossbane

»Jeg talte med forvaltningen i fredags om sagen og der fik jeg oplyst, at der ikke er taget nogen beslutning om noget. Jeg bad om en redegørelse om sagen, som jeg forventer at få mandag. Med mindre, der er noget lovgivningsmæssigt i sagen har jeg svært ved at se hvorfor denne aktivitet skulle lukkes. Men jeg må nu høre, hvad forvaltningen siger om sagen,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

»Jeg kan ikke forstå, at vi ikke kan være fleksible. Her har vi en privat mand, der har noget jord, som han skænker til en flok frivillige, der passer på hinanden og aktiverer børn og unge. Jeg har ikke noget imod natur, men jeg synes det er ærgerligt, at et område, der kun berøres tre timer hver søndag ikke kan accepteres. Det må vi have en drøftelse af på tirsdag,« siger han til Nordvestnyt.