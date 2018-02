Liselott Blixt, Dansk Folkeparti, vil have at sundhedsministeren sætter handling bag ordene, når hun siger, at Odsherred Kommune har ansvaret for at fikse kuldsejlet it-system. Foto: Steen Brogaard

Kræver minister til handling i it-skandale

Odsherred - 11. februar 2018 kl. 09:35 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DFs folketingsmedlem, Liselott Blixt, har bedt sundhedsministeren svare på om det er forsvarligt at sende syge mennesker fra hospital til Odsherred Kommune, sålænge kommunen ikke ha str på sygeplejerskernes it-system.

Ministeren har svaret, men hun agter ikke at tage ansvaret på sig, for ifølge hende er det driftsherrens ansvar at reagere, og i dette tilfælde er det Odherred Kommune, der ifølge ministeren bærer ansvaret.

I sit svar til folketinget, slår ministeren fast, at det også er driftsherrens ansvar at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer og uddannelser til at håndtere it-systemet, og at kommunen også er ansvarlig for at reagere, hvis der bliver udført arbejde til fare for patientsikkerheden.

Og så fortsætter ministeren sit svar med at sende et hip til Odsherred Kommune:

»Jeg har en klar forventning om,at enhver driftsansvarlig løfter dette ansvar, herunder også den i artiklen omtalte kommune(Odsherred, red.).«

Liselott Blixt er dog ikke udtalt imponeret over svaret, som hun finder for slapt, for hun vil have handling fra statens side.

»Jeg finder det stærkt problematisk, at kritikken fra Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyneladende ikke har konsekvenser og jeg efterlyser, at der bliver handlet i disse sager. Det er ikke nok at skyde bolden videre,« siger hun.

At det ikke kun er i Odsherred, at der er problemer med it-systemet Cura, vidner erfarngerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed om.

»Ved de tilsyn, der er gennemført i 2017, har styrelsen oplyst, at styrelsen har set eksempler på anvendelse af Cura, og at dette i et tilfælde har givet anledning til et påbud, da det blandt andet ikke var muligt at skrive medicin ud af systemet, hvilket kunne medføre problemer i forbindelse med medicinhåmdtering,« skriver ministeren i sit svar.