Kræver konkurssag i økonomiudvalget

Det får Thomas Nicolaisen til at slå fast, at hans værste anelser om, at der var alt andet end de lovede vandtætte skotter mellem Anneberg Efterskole og NVPro, kom til at holde stik, og han håber, at byrådsflertallet vil lære af sagen.

Uden grund ser det ud til, for i kammeradvokatens redegørelse om produktionsskolens konkurs, står der blandt andet, at Anneberg Efterskole uberettiget fik overført 491.000 kr. Penge, som burde tilbage i konkursboet, men det er ikke muligt, fordi efterskolegruppen har nedlagt sig selv og efterlod ingen værdier.

1.viceborgmester i Odsherred Kommune, Thomas Nicolaisen (R), kunne med rette godte sig, men han gør det ikke. For over et år siden var han den ene af to byrådsmedlemmer, der stillede kritiske spørgsmål til NVPros og Anneberg Efterskoles samarbejde. Dengang blev hans kritik afvist, og blandt andre S og V var hårde ved hans kritik i byrådssalen.

Pengene er tabt

Han ved godt, at pengene er tabt, men han undrer sig såre over, at kommunens repræsentant i NVPros bestyrelse ikke gennemskuede problemerne, og han kræver, at økonomiudvalget opstiller mere præcise krav til de byrådsmedlemmer, der varetager eksterne bestyrelsesposter på vegne af byrådet.

"Vi kan ikke få pengene igen, men vi skal have en drøftelse af, hvordan man fremadrettet skal agere som bestyrelsesrepræsentant for kommunen. Det her er jo et perleeksempel på, hvad der kan ske, når man ikke følger antagelser til dørs. Da vi i sin tid rejste vores bekymring i byrådssalen blev vi nærmest latterliggjort af primært Venstre, der kaldte det direkte usmageligt, at jeg stillede spørgsmålstegn ved konstruktionen. Og jeg håber, at den sag her kan få byrådets medlemmer til at overveje, hvordan man kommunikerer med hinanden," siger han til dagbladet Nordvestnyt.