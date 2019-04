Anklagemyndigheden vil have seks idømt fængselsstraf for mandatsvig imod Danske Bank. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Kræver fængsel for mandatsvig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kræver fængsel for mandatsvig

Odsherred - 10. april 2019 kl. 12:04 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De kendte hinanden. De boede sammen. Og der er ikke sandsynligt, at de ikke alle kendte til aktiehandlerne, og at formålet var at få penge ud af Danske Bank.

Sådan lød det fra anklagemyndigheden tirsdag i Retten i Holbæk i sagen, hvor fem mænd og en kvinde er tiltalt for i alt 15 forhold, herunder fire, der handler om mandatsvig over for Danske Bank.

For omtrent fire år siden var de seks - alle født mellem 1990 og 1993, og tre på daværende tidspunkt med bopæl i Odsherred - ifølge anklageren involveret i en række aktiehandler. Men under vidneafhøringen havde fire af dem sagt, at de ikke kendte noget til aktiehandlerne, selv om de var foregået på deres konti.

Kun en tiltalt, A, en 27-årig mand, indrømmede at have handlet med aktier i perioden. Han vedkendte sig det ene forhold, hvor han havde købt aktier, men havde overført pengene til anden konto, så banken kom til at betale for aktierne. Dette betød, at Danske Bank fik et tab på 60.000 kr., men tiltalte A mente, at der var tale om en slags kassekredit.

De fire forhold betød, at Danske Bank fik et samlet formuetab på omkring 375.000 kr.

Selv om tiltalte A ikke optræder i de tre andre forhold, så var anklageren ikke i tvivl om, at han var hovedmanden bag de mange aktiehandler og »setuppet«.

- Han har handlet for at få hurtige kontanter. Han har ikke en økonomi, der gør, at han kan handle tre gange 25.000 kr. aktier på en dag, sagde anklageren, som mente, at alle de tiltalte skulle dømmes efter straffelovens § 280,1, der handler om mandatsvig.

Anklageren mente, at den 27-årige som hovedmand skal have mindst et års fængsel, mens fire andre skal have straffe fra fire til otte måneders fængsel. For to af de fire kommer også nogle delvist erkendte forhold, der drejer sig om overtrædelse af færdselsloven.

En sjette tiltalt er også tilalt for frihedsberøvelse, og hans sag kommer for retten sidst i april.

De fems forsvarere afviste kategorisk, at de tiltalte kunne dømmes for mandatsvig.

- Man har ikke bevist, at der ikke var evne eller vilje til at betale beløbet tilbage, sagde den 27-åriges forsvarer, Anders Schønnemann Olesen, som også mente, at den 27-åriges aktieinvesteringer var et udtryk for, at denne spredte sine risici.

- Det er jo noget, Danske Bank tilbyder sine kunder. Danske Bank giver mulighed for kredit, sagde forsvareren med henvisning til, at Danske Bank først opkræver betalingen for aktieopkøb et par dage efter købsdagen.