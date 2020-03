- Vi har valgt at flytte åbningen til lørdag den 9. maj, som lægger sig op ad storebededagsferien, hvor der også er mange i sommerhusene, siger torveholder Søren Helbo. Foto: Torben Andersen

Kræmmermarked udskyder den store sæsonåbning

- Det ville være helt uforsvarligt at gennemføre åbningen som planlagt, og vi skulle jo vælge en anden dato, så vi valgte lørdag den 9. maj, som lægger sig op ad storebededagsferien, hvor der også er mange i sommerhusene, siger torveholder Søren Helbo fra foreningen Vig Tuske- og Kræmmermarked.

- Så håber vi, at Danmark er kommet i gang igen til den tid. Men vi planlægger ikke noget særligt program for dagen, fordi det hele er så usikkert lige nu, siger Søren Helbo.

- Sæsonåbningen i påsken er jo normalt vores helt store dag, én af de største dage på året, hvor der godt kan komme 400 kræmmere, hvis vejret er solrigt som nu, og kræmmerne var begyndt at spørge om, hvad vi gjorde med åbningsdagen. Nu har vi så foreløbigt valgt 9. maj, og så ser vi, hvad der sker - om vi er nødt til at flytte den yderligere.

- Vi har nedsat et lille corona-udvalg i foreningen, som følger situationen. Det hele er meget usikkert lige nu, og alt kan jo ændre sig, siger Søren Helbo.

Foreningen bruger nu de ekstra dage og det gode vejr til at slå græs og klargøre kræmmerpladsen. Sidste sommer og i efteråret og vinteren har der været oversvømmelser på kræmmerpladsen, fordi den nærliggende mose blev fyldt op med regnvand, og drænrør på pladsen og kommunens kloakledning kunne ikke følge med.

- Nu har vi fået renset og spulet og repareret de fleste drænrør. Vi mangler kun de sidste, som ligger i det område, hvor der har været meget vådt. Jeg har lige gået en tur i området, og nu er det ved at være så tørt, at vi kan komme i gang med at grave og rense rørene, siger Søren Helbo.