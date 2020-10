Se billedserie 2020 blev en øv-sæson for Vig tuske- og kræmmermarked. Alle markeder blev aflyst grundet corona. Foto: Peter Andersen

Kræmmermarked i Vig: Slutter øv-sæson af med koncert

Odsherred - 09. oktober 2020 kl. 12:17 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Det har været et øv-år. Ikke kun på grund af pengene, men også fordi at vi jo godt kan lide at holde kræmmermarkeder og lave arrangementer, siger Jørgen Preuss.

Han har en finger med i spillet i både Vig Familieby og Vig tuske- og kræmmermarked, som står bag en jazzkoncert med Jersey Jazzmen og traditionel jazz og frokost i Torvehallen i Vig den 17. oktober.

- Vi gør det for at markere, at den dag ville have været den sidste kræmmerdag i sæson 2020, hvor der normalt skulle have være delt penge ud til de lokale foreninger. I år bliver der ikke delt penge ud, siger Jørgen Preuss.

Vig tuske- og kræmmermarked fik aflyst sæsonstarten påske lørdag i år, og blev senere aflyst i sidste øjeblik, fordi coronasituationen justerede på forsamlingsforbuddet. Til sidste besluttede foreningen, at droppe planerne om kræmmermarkeder i år.

- Det har kostet os mindst 100.000 kroner i faste udgifter at drive pladsen, selv om der ikke er holdt et eneste kræmmermarked i år, siger Jørgen Preuss.

Selv om man så småt er gået i gang med at planlægge 2021-sæsonen, er corona fortsat en kæp i hjulet.

- I marts troede vi alt det coronapjat ville være overstået i løbet af sommeren, men vi blev klogere. Umiddelbart tror jeg heller ikke der bliver lukket op for kræmmermarkeder eller store festivaler næste år, siger Jørgen Preuss.

Han siger, at foreningen har overvejet planer om et mindre kræmmermarked på parkeringspladsen bag Torvehallen, hvor man vil have lettere ved at lukke området af, og dermed begrænse antallet af kræmmere og gæster.

- Men det vil kræve en masse frivillige til at stå og holde øje med, hvor mange der går ud og ind fra pladsen, siger Jørgen Preuss.

Koncerten i Torvehallen bliver også afviklet med corona-restriktioner.

- Vi må ikke stå op. Det er helt forbudt at danse, og det bliver med faste pladser og så bliver der kun lukket 80 personer ind. Men jeg tror det er vigtigt for Vig by at vise, at vi stadig har et kræmmermarked og at vi holder liv i foreningerne, siger Jørgen Preuss.