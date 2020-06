Kræmmermarked aflyses

- Vi har onsdag fået besked om, at vi er omfattet af forsamlingsforbuddet på 50 personer. Derfor er vi nødt til alligevel aflyse Vig-markedet på lørdag, siger torvemester Søren Helbo til dagbladet Nordvestnyt.

Det har været nogle turbulente dage for arrangørerne af det store Vig tuske- og kræmmermarked. Den 27. maj fik de Midt- og Vestsjællands politis tilladelse til at afholde kræmmermark, få dage efter fik de så besked om, at markedet ikke måtte afholdes på grund af forsamlingsforbuddet på ti personer. Da dette blev hævet til 50 personer, var der fornyet håb hos Vig-arrangørerne.