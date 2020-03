Chloe Allan og Luca Di Mambro blev viet på Rigshospitalet den 13. marts, og spiste bryllupskage med deres otte uger gamle søn, Loui, på sygesengen. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Kræftramt: Kan ikke rejse hjem til Italien og dø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kræftramt: Kan ikke rejse hjem til Italien og dø

Odsherred - 20. marts 2020 kl. 06:47 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gundestrup: - Luca vil gerne rejse tilbage til sin hjemby Casino mellem Napoli og Rom for at dø. Han vil gerne tage afsked med sin mor og alle de andre medlemmer af den store familie, men både Italien og Danmark er lukket for rejser på grund af corona. Hele min familie bor i Skotland, så vi er uden familien. Corona gør en ubærlig situation endnu mere ubærlig, fortæller hans kone Chloe Allan.

Ægteparret har siden august 2018 drevet restaurant Nostro Gundestrup, hvor de har omdannet den tidligere Gundestrup Grill til en velbesøgt italiensk restaurant med mad ud af huset med Luca Di Mambro som køkkenchef. For otte uger siden blev de forældre til sønnen Loui. Parret blev viet af hospitalspræsten fredag den 13. marts.

- Luca har været sløj siden september med smerter i maven og voldsom hovedpine. Vi har opsøgt 20 læger på hele Sjælland, men alle sagde, at alt var godt. De mente, det måske var stress, fordi Luca tabte 20 kilo. På Roskilde sygehus troede man, det var meningitis, og først til sidst har man her på Rigshospitalet konstateret, at der var metastaser i hjernen og kræft i hele maven, siger Chloe Allan.

Chloe Allan og Luca di Mambro er begge klar over, at den aggressive cancer ikke kan helbredes, men håber, at Luca de Mambro med kemo og strålebehandling kan få forlænget sit liv med uger eller måneder.

- Luca har mange ting, han gerne vil nå. Han vil hjem og bage den første pizza i vores nye ovn, og han vil så gerne lære sin lille søn lidt bedre at kende, fortæller Chloe Allan.