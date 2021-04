Se billedserie Indsamlerne i Dragsholm kom ind til Sognegården i Asnæs med de indsamlede penge. Her ses fra venstre Lisbeth Jensen, Lena Klausen, Bodil Jensen, Lise Højgaard og Anita Grant. Foto: Torben Andersen

Kræftens Bekæmpelse trodsede slud og regn

Odsherred - 11. april 2021 kl. 21:58 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

270.675 kr. blev søndag samlet ind i Odsherred i forbindelse med Kræftens Bekæmpelses landsindsamling søndag. Dragsholm-indsamlerne fik 111.543 kr. i bøsserne, mens man i Nykøbing-Rørvig og Trundholm talte henholdsvis 96.381 og 62.751 kr. sammen. Sidste års indsamling blev amputeret på grund af corona-situationen, men denne gang var mulighederne bedre.

Formanden for Kræftens Bekæmpelse, Lena Klausen, har været med til at samle ind siden 1980'erne.

- Jeg synes ikke, at jeg kan huske, at det har været så koldt som i dag, sagde hun, da hun ankom til Sparekassen Sjælland-Fyns afdeling i Asnæs Centret. Her skulle indsamlingsbøsserne fra Nykøbing-Rørvig og Trundholm skæres op, og indholdes tælles. I Dragsholm Sparekasse talte man pengene sammen for Dragsholm-afdelingen.

Lena Klausen synes, at det er blevet vanskeligere at samle ind - også selv om man ser bort fra corona-tuationen.

- De sidste par år har der jo været en landsindsamling næsten hver måned fra forskellige organisationer, og det gør det jo sværere, siger Lena Klausen, som har gået den samme rute i Asnæs gennem alle årene.

- Det betyder jo, at mange kan genkende mig, og folk vil gerne give et bidrag, siger Lena Klausen, som synes, det giver god mening at være frivillig i Kræftens Bekæmpelse.

- Det er både interessant og gavner, smiler hun.

Indsamlingsleder Karina Vincentz kom til Asnæs med indsamlingsbøsserne fra det nordlige Odsherred.

- Folk var glade og positive,og indsamlerne, 28 i Nykøbing og 22 i Rørvig, var også meget tilfredse, så det har været en god dag, siger hun.

I Sognegården i Asnæs tager Lise Højgaard imod de lettere forfrosne indsamlere i Dragsholm - 75 i alt, fordelt i Asnæs, Fårevejle, Hørve og Grevinge. En rute i en by består gerne af 80-100 husstande, men man på landet ringer på hos 30.

- Jeg er meget stolt af vores mange frivillige, som har trodset både Covid-19 og snevejret, og jeg er også glad for den opbakning, vi får fra erhvervslivet, siger Lise Højgaard, som fremhæver, at de indsamlede penge er med til at finansiere den lokale kræftrådgivning på Sundhedscentret i Nykøbing.