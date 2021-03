Hverken facaden eller indretningen på Odsherreds Gymnaisum har øændret sig synderligt i de mere end 40 år gymnasiet har eksisteret. En modernisering og udbygning af faciliteterne så de matcher visionerne om Campus Odsherred, vurderes at koste 30-35 millioner kroner. Foto: Margrethe Groth Foto: Foto: Margrethe Groth

Koster op mod 35 millioner at realisere campus-visioner

Odsherred - 16. marts 2021 kl. 16:40 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

En fusion mellem Odsherreds Gymnasium og EUC Nordvestsjælland er endnu blot ord og sætninger på et stykke papir, og dermed ikke lige ikke lige om hjørnet. I for i første omgang skal der søges dispensation fra det fusions-stop, som undervisningsministeriet har indført. Dernæst skal de økonomiske aspekter for at realisere Campus-visionen klarlægges.

Vurderingen er, at det vil koste mellem 30 og 35 millioner kroner at bygge til og modernisere de eksisterende faciliteter på Åstoftevej, så der er et uddannelsesmiljø, som unge finder attraktivt. Penge, som skal findes hos fonde og andre finansielle samarbejdsparter.

- Det økonomiske grundlag for visionen om Campus Odsherred er langt fra afklaret. Men der gjort undersøgelser og sonderinger, der tydeliggør, at der stor opbakning hele vejen rundt, og derfor er vurderingen, at det bestemt ikke er urealistisk at skaffe midlerne, siger formand for bestyrelsen på Odsherreds Gymnasium, Morten Blomhøj.

Et andet element, som heller ikke er på plads, er hvordan ledelsesstrukturen skal være i et potentielt uddannelses-ægteskab med EUC. Her er man i dialog med EUC, oplyser bestyrelsesformanden.