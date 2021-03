Se billedserie Billedskolen i Odsherred - her foto fra udstillingen i Pakhuset i Nykøbing Sjælland i 2012 - skal nu lukke, selvom kulturudvalget ikke behøvede at spare hele budgettet. Foto: Per Jensen Foto: Fotograf Per Jensen

Koster billedskole livet: Kulturudvalg fastholder at spare 57.000 kr. mere end nødvendigt

Odsherred - 16. marts 2021 kl. 19:33 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Alt tyder på, at den varslede besparelse på 2,5 mio. kr. på kultur- og folkeoplysningsudvalgets budget for 2022 droppes på mødet mellem gruppeformændene i Odsherred Byråd onsdag eftermiddag.

Alligevel fastholder et enigt udvalg - ifølge formand Gitte Hededam (S) - at Billedskolen i Odsherred skal lukkes fra sommerferien som led i de pålagte besparelser på en halv mio. kr. på udvalgets budget for 2021, som stadig står ved magt.

Men - i beslutnings-referatet fra udvalgsmødet i februar står der, at Billedskolen i Odsherred kun skal bidrage med 70.000 kr. i at nå den halve million.

Resten af billedskolens årlige budget på i alt 127.000 kr. - 57.000 kr. - er i realiteten sparet for meget.

- Det er en fejl i protokolleringen. Men vi står stadig fast på, at billedskolen skal lukke, siger Gitte Hededam.

Forslag afvist Ifølge formanden sker det, selvom Odsherred Musikskole på udvalgets møde i marts i et redningsforsøg tilbød at drive billedskolen videre for netop de 57.000 kr. årligt, plus ved selv at tillægge en ubesat blokfløjtelærer-stilling.

Det forslag afviste kultur- og folkeoplysningsudvalget.

- For det første er besparelserne for 2022 jo ikke trukket tilbage endnu; der skal lige være møde først, og vi kender ikke resultatet endnu.

- Og som udvalg er vi altid nødt til at agere ud fra det, vi ved, på det givne tidspunkt, siger Gitte Hededam.

- Så da vi traf beslutningen om at lukke billedskolen var det ud fra et krav om, at der ventede langt større besparelser på udvalgets budget i 2022.

- Nu ser det ud til, at de bliver droppet, men det vidste vi ikke, da vi behandlede musikskolens forslag.

- Beslutningen om at billedskolen skal lukke er truffet og er gældende nu. Det kan vi ikke trække tilbage nu, siger Gitte Hededam.

Andre aktører på banen - Billedskolen har været i vores kikkert i et stykke tid, fordi det er et dyrt tilbud til kun 25 elever.

- Nogle gange må vi se på, hvordan man får mest muligt ud af vores penge.

- Jeg kunne godt forestille mig en form for kulturskole i en anden konstellation, drevet af andre aktører, for eksempel Huset i Asnæs, siger formanden.

- Lige nu er den her konstellation lukket, fordi der er for få elever for de penge. Konceptet har ikke givet det, som det skulle. Men det kan være, at der nu opstår idéer og forslag til at gøre tingene på en helt anden måde. Det kan sagtens være, siger Gitte Hededam.

De ekstra-sparede 57.000 kr. vil komme til at indgå i kultur- og folkeoplysningsudvalgets budget, oplyser Gitte Hededam.

Noget nyt kan vokse op - Dem kan vi disponere over fremadrettet, så det kan komme andre steder til gavn.

- Måske kan andre komme med et forslag om en kulturskole eller andet, som vi kan satse på i fremtiden.

- Nogle gange er det ikke dårligt at lægge noget ned, når det er tid til forandring. Så kan noget nyt vokse op.

- På et tidspunkt nedlagde vi ungdomsskolen, fordi der trængte til at ske noget, og det blev virkelig et plus-plus for de unge med Ung i Odsherred. Her brugte vi tid til at spørge de unge, hvad de syntes, siger Gitte Hededam.