- Jeg kommer aldrig til at stå stille, for jeg vil hele tiden udvikle mig og lære nyt, siger Sille Valentin. Foto: Preben Moth Foto: Preben Moth

Kosmetologen Sille har en alternativ tilgang til hudpleje

- En behandling her er mig-tid for kunderne, og det er sværere at mærke , når man er stresset, man skal ind i nuet for at være til stede under behandlingen. Man kan selv vælge om man vil snakke undervejs eller være stille.