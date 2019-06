Kortere skoledage er ingen selvfølge

- Det er jo en lov, som giver skolerne en række muligheder, men hvis skolelederne ikke selv søger om at afkorte skoleugerne, så sker der ingenting. Det er ikke noget med, at alle elever efter sommerferien får kortere skoledage, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S).

- Der skal være en aktuel udfordring i en klasse, hvor man så kan søge om at få undervisning med to voksne i den pågældende klasse i en periode, så der kan sættes ind med et særligt fokus på for eksempel trivsel, læring eller et turbo-forløb. Alt forskning peger på, at man kan nå længere med to voksne i en klasse i en time, end en enkelt lærer kan nå på to timer. Men ændringerne handler altså om et øget fokus på en specifik udfordring. Ikke kun om kortere skoledage, understreger Søren With.