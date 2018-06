I fremtiden skal de ansatte i Odsherred Kommune kun arbejde fire dage om ugen. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Kortere arbejdstid giver bedre service

Odsherred - 06. juni 2018 kl. 15:14 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I fremtiden skal de 2.630 ansatte i Odsherred Kommune kun arbejde fire dage om ugen, maksimalt 35 timer, men have løn for 37 timer, og udover at skabe en mere attraktiv arbejdsplads, så skal det også medføre en mærkbar serviceforbedring over borgerne.

Til dagbladet Nordvestnyt, forklarer Odsherred Kommunes kommunaldirektør, Claus Steen Madsen, at det, når den kortere arbejdsuge bliver indført, formentlig til næste år og i første omgang for den kommunale administration, så skal det være muligt at booke mødetider med kommunale medarbejdere mellem klokken 7 og 20.

Den kortere arbejdsuge er gået fra i januar at være en lidt løs ide til nu et konkrete forslag, der er blevet gennemarbejdet af en intern arbejdsgruppe, og kommunaldirektøren er overbevist om, at det vil gøre Odsherred Kommune fremtidssikret som en kommune, der er til at få fat på, når man har fri til det, og som en attraktiv arbejdsplads.

»Det kan godt være, at der kun er få borgere, der efterlyser et møde klokken 19 en onsdag, men for den borger, der ikke tidligere har kunne komme i kontakt med en kommunal medarbejder, vil det opleves som et kvantespring i servicen, og når vi siger, at vi starter klokken 7, så er det jo for, at den håndværker der på vej til arbejde har brug for en snak om en byggesag, har mulighed for at komme til,« siger han til avisen.