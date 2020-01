Odsherred Kommunes kommunaldirektør, Claus Steen Madsen, slår over for byrådet fast, at konsulentfirmaet Trancit ikke kunne anvise fejl eller besparelser i de sager de gennemgik, så løn fik de ingen af.

Konsulenter arbejdede gratis for kommune

På vegne af social- og indenrigsministeren har Ankestyrelsen ad to omgange bedt byrådet i Odsherred Kommune om at svare på, hvordan de har brugt konsulentfirmaet Trancit på handicap- og psykiatriområdet. Kommunen skal svare senest den 1.marts, men borgmester Thomas Adelskov (S) slår fast, at samarbejdet alene kom i stand, fordi konsulenterne selv rettede henvendelse.

