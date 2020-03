Konkurssag: Nu har teater-byggefond fået skriftligt materiale

Mandag modtog formand for Bygningsfonden Odsherred Teater, Lars Nybjerg, det længe ventede, skriftlige grundlag for en aftale med det byggefirma, som formentlig skal stå i spidsen for byggeri af ny teatersal til Odsherred Teater - det rekonstruerede B. Nygaard Sørensen A/S - nu købt ind i Pihl-koncernen.