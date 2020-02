Konkursramt entreprenør med et godt ry

»Der har aldrig været problemer i vores samarbejde, og jeg er da ærgerlig over, at de er gået konkurs. Det betyder, at vi ikke skal være med til opgaven på teatret, hvilket vi gerne ville have været, for vi var også med i første etape, da de flyttede ind i Irma bygningen. Men vi har rigeligt at lave, så vi skal nok få ordrebogen fyldt. De var et firma, hvor der var styr på sagerne, og de har et godt ry, også når man mødte dem fysisk, så det er rigtig ærgerligt at de lukker,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.