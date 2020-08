I år vil de flotteste bundbind blive kåret til Kulturnatten i Asnæs. Den traditionsrige halloween-udklædningskonkurrence aflyses af corona-hensyn. Her et foto fra en tidligere kulturnat.

Konkurrence i det flotteste mundbind

Konkurrencen skal afløse Asnæs Centrets traditionsrige trick-or-treat i butikkerne og halloween-udklædningsdyst, der aflyses i år for at undgå, at folk stimler sammen i centret,

- Vi har aflyst udklædnings-konkurrencen, som kulturnatten er kendt for, men så prøver vi noget nyt med en konkurrence om at kreere det flotteste mundbind. Man må sy et selv, eller man kan dekorere et almindeligt mundbind, det bestemmer man selv. I ugen op til kulturnatten vil man kunne afhente et gratis mundbind i SuperBrugsen Asnæs, siger kulturnattens tovholder, Bjørn Monberg.