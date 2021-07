Se billedserie Kongeskibet Dannebrog hjalp onsdag et sejlskib med motorproblemer ud for Sjællands Rev. Foto: Forsvarskommandoen.

Send til din ven. X Artiklen: Kongeskibet hjalp sejler i havsnød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kongeskibet hjalp sejler i havsnød

Odsherred - 22. juli 2021 kl. 15:14 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Kongeskibet Dannebrog kom onsdag en sejler til undsætning ud for Sjællands rev ved Sjællands Odde - hvor man forinden også havde samlet en drivende jolle op.

Kongeskibet var i gang med en test af maskineriet - efter havariet på Færøerne i forrige uge - da bropersonalet observerede en lille rød jolle flydende med bunden i vejret, skriver Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

Dannebrog blev hurtig bragt til standsning, og efter at have konsulteret med NMOC (Det Nationale Maritime Operationscenter), blev det besluttet, at hæve jollen om bord. Dels for at undgå at andre skibe skulle sejle ind i den, og dels for at kunne bringe den tilbage til dens ejere.

Unde arbejdet med at hejse jollen om bord, blev der på Lyngby Radio meldt ud, at et sejlskib i farvandet mellem Anholt og Nordsjælland havde fået motorproblemer og således på grund af vindstille behøvede assistance.

Efter jollen var hejst om bord, meldte Dannebrog tilbage til Lyngby Radio og forlagde derefter mod den angivne position. Undervejs fik Dannebrog kontakt med sejlbåden, og efter kommunikation mellem indsatslederen fra Kongeskibet og ejeren af sejlbåden om problemets karakter, gjorde Dannebrog sig klar til at sende teknisk personale over til sejlbåden med henblik på, at reparere motoren og om nødvendigt klargøre til slæbning, hvis motoren ikke kunne sættes i gang.

Lidt mere end to timer efter opkaldet til Lyngby Radio kunne Dannebrog således sende sit indsatsfartøj over til sejlbåden, og fik hurtigt løst motorproblemerne, hvorefter besætningen på fire personer - hvoraf de to var børn - om bord på sejlbåden kunne fortsætte ferien og sejladsen mod Hornbæk - og kongeskibet fortsætte sin testtur.