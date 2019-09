Konference: Landsbyer nytænker andelstanken

Vig: Med fokus på mulighederne for at udvikle landdistrikterne i Danmark dannede Den Rytmiske Højskole i Jyderup ved Vig i weekenden rammen om en national konference med mere end 90 deltagere fra hele landet. Alle var de kommet for at finde muligheder og del viden om hvordan den 150 år gamle andelsbevægelsens organiseringsform kan udmynte sig i et moderne samfund og være med til at udvikle i stedet for at afvikle landsbyerne.

- Vi håber at blive inspireret, men jeg tror også at vi kan inspirere andre. Et af emnerne er jo, om det her er afslutningen på 150 års andelsbevægelse, eller er det rent faktisk en ny start. En genstart. i sammenhæng med at Odsherred Kommune gennem landsby makeover har været med til at inspirere andre kommuner til at skabe fællesskaber, der kreerer et eller andet, så mener jeg at vi med projektet Levende Landsbyer kan være med til at inspirere andre, siger Per Kragh, formand for Lokaldemokratiudvalget, som har været primus motor på både Levedygtige Landsbyer og den afsluttende konference på højskolen.