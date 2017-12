Kongehallen lider under store kondensproblemer, men der er ingen penge til at gøre noget ved det. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Kondensvand må de andre tage sig af

Odsherred - 08. december 2017 kl. 14:38 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvem gider spille fodbold på en skøjtebane? Nok ikke mange, og det kan være farligt, men siden Kongehallen, i Nykøbing, blev opført i 2005 til en pris på 3,6 millioner kroner, har det været virkeligheden.

For når vinteren banker på, så er kondensvand en sikker gæst i den uopvarmede idrltshal, og det gør halgulvet spejlglat og farligt at bevæge sig på. Så langt er der ingen tvivl, og kilden til problemet er fundet. fire bånd af klare plader langs tagfladen, men de 80.000 kroner det vil koste at udbedre problemet er det noget sværere at finde.

I hvert fald har det afgående kultur- og folkeoplysningsudvalg besluttet, at skubbe sagen til det kommende udvalgs medlemmer, men som formanden, Søren With (S), siger det, så er det som en prioriteret opgave, som han erkender, at politikerne ikke tidligere har haft vilje til at finde penge til.

»Vi er enige om, at der skal gøres noget ved problemet så hurtigt som muligt, men riget fattes penge. Op til udvalgsmødet støvsugede jeg udvalgets kasser, for at se, om de rvar steder vi ikke havde været gode nok til at bruge pengene. Det er der desværre ikke. Vi har derfor sendt sagen videre til det nye udvalg med en anbefaling om, at pengene findes. det har ikke tidligere været et budgetønske fra nogen, og det er et problem vi har hørt mere om i år end før, men vi er enige om at en løsning bør prioriteres,« siger han.

Vagn Ytte Larsen (S) er kommende næstformand i kultur- og folkeoplysningsudvalget, og han har aldrig hørt om kondensproblemerne i Kongehallen, men er villig til at se på det.

»Sådan er det jo i overgangsfaser, så er der altid opgaver, som man ikke får eller har lyst til at træffe beslutningen, mend et er da bestemt en god ide med en funktionsdygtig hal, og er det nødvendigt, så kunne man foreslå at fidne pengene i budget 2019,« siger han.