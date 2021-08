Se billedserie Lars Lilholt og band har gode minder fra koncerterne på Pottegården ved Ellinge Lyng ved Vig og vil gøre meget for, at den årlige koncert kan fortsætte nu på kræmmerpladsen i Vig. Her er bandet på et banner på en mark ved Vig. Foto: Stefan Andreasen

Koncerten gennemføres: Kald det kærlighed mellem Lars Lilholt og Vig

Odsherred - 10. august 2021 kl. 08:10 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Trods et langsomt slentrende billetsalg og lang vej op til de ønskede 2000 solgte billetter har arrangør-gruppen bag Lars Lilholt-koncerten på kræmmerpladsen i Vig 14. august besluttet at holde fast i arrangementet.

Det oplyser Jørn Dyhrberg Hansen, formand for FK Odsherred, der arrangerer sammen med Vig Familieby og Vig Tuske- og Kræmmermarked.

Der er kun solgt godt 630 billetter, og arrangørerne har nu været i kontakt med Lars Lilholt og hans manager for at genforhandle prisen.

- Der bliver en Lilholt-koncert.

- Vi har lige fået en god aftale med Lilholt om, at vi gør hele boet op, når koncerten er overstået, og så ser vi på, hvad der bliver til os hver især, siger Jørn Dyhrberg Hansen.

Lars Lilholt og band vil bare til Vig.

- De har så mange gode minder og oplevelser fra området, og de vil gøre meget, for at koncerten kan køre, nu hvor det endelig er blevet muligt, siger FK Odsherreds formand.

- De har stor forståelse for, at den årlige Lilholt-koncert i området er en tradition, der skal køre videre og lige her og nu skal værnes om efter sidste års aflysning.

- Vi er meget taknemmelige for den forståelse fra Lilholt og band, siger Jørn Dyhrberg Hansen.

I mange år har Lars Lilholt-koncerten været en årligt tilbagevendende tradition på den hyggelige p-plads ved det tidligere spillested Pottegården på Ellinge Lyng.

Selvom der er tendens til, at mange venter med at købe billetter, til de har set en sikker vejrudsigt, regner FK Odsherred-formanden ikke med, at nå over de 1000 billetter.

- Så vi får ikke brug for at opdele pladsen i sektioner. Og skulle det ske, at vi kommer over de 1000 i en vild slutspurt, hvilket jeg ikke tror, så har vi en plan liggende klar, så vi hurtigt kan dele pladsen i to med et lavt hegn og stille boder op i midten og bord-bænke sæt, så det ikke ser så dramatisk ud, siger Jørn Dyhrberg Hansen.