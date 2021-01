Album-aktuelle Dicte skulle have givet koncert i Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland. Foto: Thomas Olsen

Koncert med album-aktuel kunstner aflyses på grund af restriktioner

Her skulle der være koncert den 29. januar, på dagen hvor Dicte udsender sit nye album »As Good As It Is«, det niende i rækken, men Pakhuset er lukket som følge af restriktionerne.