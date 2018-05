Ida Nielsen, tidligere bassist i Prince & The New Power Generation, giver koncert med sit eget band i Pakhuset. PR-foto

Koncert med Prince-bassist og band

Ida Nielsen var fra efteråret 2010 og frem til rock- og funkstjernen Prince's død i 2016 fast musiker på turnéerne med The New Power Generation. I 2011 spillede Prince, BassIda og The New Power Generation to koncerter på Femøren på Amager.