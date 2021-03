Se billedserie Musik og Kultur i Odsherred har flyttet koncerten med Trubaduren Poul Krebs til den 1. maj i Borren - Højby Kultur- og Idrætscenter. Foto: Kenn Thomsen

Koncert med Poul Krebs flyttet på grund af forsamlingsforbud

Odsherred - 20. marts 2021 kl. 15:06 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Musik og Kultur i Odsherred, MOKIO, har - på grund af nedlukket idrætshal og forsamlingsforbud - flyttet intimkoncerten med Poul Krebs i Borren - Højby Kultur- og Idrætscenter frem til den 1. maj.

Den oprindelige koncert skulle have fundet sted den 19. februar.

- Vi tror, der er lukket så meget op til den 1. maj, så vi tøt godt satse på, at vi kan samle 200 mennesker i Borren. Det er så langt henne på foråret. Måske bliver det sid-ned-koncert med afstand, hvis der stadig er restriktioner, siger Anders Munch, formand for Musik og Kultur i Odsherred.

- Der er udsolgt til Poul Krebs-koncerten, fordi folk har holdt fast i deres billetter hele banden.

- Det er vi utroligt taknemmelige for. Det er et udtryk for, at folk virkelig står sammen og bakker op om det her, siger Anders Munch.

- Vi savner allesammen at komme ud og høre noget levende musik i denne tid, hvor de fælles oplevelser er en mangelvare. Man kan lytte til musik i radioen, men det kan ikke erstatte det sociale element i at opleve musikken sammen til koncert. Der bliver virkelig noget at samle op på hen over sommeren, mener Anders Munch.

Poul Krebs kommer solo til intimkoncerten.

Men hvordan får man som publikum oplevelsen af intimitet i en stor, åben arena-hal som Borren - hvor der er plads til flere tusinde gæster.

- Det skal nok blive hyggeligt. Det sørger vi for, lover Anders Munch.

Et stort gardin fra gulv til loft vil blive trukket for, så det opdeler håndboldbanen i to afdelinger og skaber et mindre rum.

- Og så placerer vi intim-scenen nede på halgulvet, så publikum kommer tættere på Poul, og vi placerer to barer i hver ende af boldbanen. Og trumfen over det hele er, at vi har en frivillig hjælper, som kommer med grønne planter og fuldender stemningen, siger Anders Munch.

Poul Krebs havde i 2020 25 års jubilæum med gennembruds-albummet »Små Sensationer«, der blandt andet rummer sangen »Sådan nogen som os«.

Han har gennem årene skrevet flere end 500 sange, har spillet mere end 1000 koncerter og udgivet 24 albums.