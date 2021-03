Koncert med Krebs flyttes nu for anden gang

- Vi bliver jo desværre nødt til at flytte koncerten igen på grund af genåbningsplanen, og jeg er i dialog med Poul, siger Anders Munch, formand for MOKIO.

Et stort gardin fra gulv til loft vil blive trukket for, så det opdeler håndboldbanen i to dele og skaber et mindre koncert-rum.