Komtessen har overtaget endnu en butik og giver ekstra liv i Algade

Det bliver Ibi Viala Frederiksen, der åbner en filial til sin anden butik, Komtessens klædeskab, og ifølge hendes mand, Hans Henrik Rasmussen, bliver der tale om en butik fyldt med de lækreste sager i form af bolig interiør, tøj fra andre mærker end dem komtessen har i sit klædeskab, måske brugt tøj i den eksklusive ende, og så er planen at holde åbent det meste af året.

»Der mangler ikke tøjbutikker, men vi tror på at vi har fundet en niche med de helt rigtige mærker, og målet er at holde åbent det meste af året, måske med et break i februar og september,« siger han.