Odsherred Kommune er ved at gøre sig klar til at kunne støtte hospitalssystemet med at skaffe kapacitet, hvis corona smitten breder sig.

Kommuner skal hjælpe sygehusene

Præcis hvordan og hvor, vil borgmesteren ikke sige, men han fortæller, videre at kommunen er blevet bedt om at forberede kommunale sygehuspladser, hvis hospitalsvæsenet får kapacitetsproblemer, og han slår fast, at folk skal tage situationen alvorligt.

»Vi melder noget mere præcist ud, hvis vi bliver bedt om at forberede det, men det her handler jo i bund og grund om at undgå at sygehusene bryder sammen, og når vi hører statsministeren informere om, at der kan være hastelovgivning på vej for at give sundhedsvæsenet nye kompetencer, så er det ganske alvorligt,« siger han.