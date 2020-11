Borgmester Thomas Adelskov (S) har bedt kommunens jurist se nærmere på groft Facebook-opslag. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunens jurist ser på råt Facebook-opslag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunens jurist ser på råt Facebook-opslag

Odsherred - 06. november 2020 kl. 09:49 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Et Facebook-opslag, som i meget voldsomme vendinger angriber borgmester Thomas Adelskov (S) og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), ryster Odsherreds borgmester.

- Jeg har bedt kommunens jurist om at se nærmere på opslaget, som jeg mener opfordrer til vold mod politikere og muslimer, siger Thomas Adelskov, som altså ikke har foretaget en politianmeldelse.

- Hvis juristen også mener, der er tale om en trussel, så må politiet kigge på sagen, fortæller Thomas Adelskov.

Opslaget får ikke Odsherred-borgmesteren til at afholde sig fra Facebook-debatten.

- Som borgmester skal man kunne tåle noget, og jeg synes også, at man som politiker skal have en tyk hud. Men tonen er blevet for hård. Nogle gange er det for let bare at sidde bag en skærm og sende sin vrede ud. Jeg har gennem mange år prioriteret at være meget aktiv på Facebook og stille mig til rådighed for debatter, selv om det kan være svært at følge med i alle grupperne, siger Thomas Adelskov.

Borgmesteren mener, at politikerne har pligt til at være tilgængelige for offentligheden.

- Men tonen skal være i orden. Hvis man sidder og overvejer, om man skal gå ind i politik, så kan man blive skræmt væk, for pludselig skal man også tænke på, hvad det ville betyde for min familie, siger Thomas Adelskov, som synes, at tonen er blevet hårdere gennem årene.

- Det er også blevet sværere at få folk til at lytte til argumenter. Det handler ofte om at slå i stedet for at lytte og diskutere. Den slags møder jeg jo aldrig på gaden eller på vælgermøder. Her kigger man hinanden i øjnene, og måske er man uenige, men det er man jo en del i politik, siger Thomas Adelskov, som i kølvandet på det omtalte Facebook-opslag får støtte fra adskillige af sine byrådskolleger.