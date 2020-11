I Odsherred Kommune bliver alle julegaver indkøbt hos lokale erhvervsdrivende, og det glæder.

Send til din ven. X Artiklen: Kommunens julegaver støtter lokale handlende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunens julegaver støtter lokale handlende

Odsherred - 07. november 2020 kl. 09:38 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Forkælelses-sæt, spilaftenskurv, teateroplevelse, museumsadgang, lokale fødevarer og ikke mindst masser af kødvarer til julen.

Det er nogle af de 14 forskellige gavemuligheder, alle fra lokale leverandører fra Odsherred, som Odsherred Kommunes godt 2.500 medarbejdere kan vælge mellem, når de skal arbejdsgiverforkæles op til jul.

Slagter Jan Adolfsen, fra Fårevejle, er begejstret for at være med på julegavemulighederne, som han straks sagde ja tak til, da han fik buddet.

»Det er super fint, at man har valgt, at holde det lokalt. Det kan jeg kun støtte, og vi er meget glade for at være med, og så kan det også betale sig. Kommunen skal i det hele taget have stor ros for initiativet,« siger han.

Også hos Odsherred Teater er der glæde over at være med på julegavebordet, og teaterleder, Simon Vagn Jensen, glæder sig særligt over, at det lokale kunstliv er tænkt ind i gavemulighederne.

Sekretariatschef, Thure Jørgensen, fra Odsherred Kommune, fortæller, at der fredag var 1.398 medarbedejre, som havde benyttet sig af julegavemuligheden, og at fristen er på mandag.

Han fortæller dog videre, at der for de ansatte, der først ansættes i november eller december, bliver et senere »opsamlingsheat,« så de ikke bliver snydt for julegaven.