Kommunen smutter ud af ejerskabet

»Problemet i dag er, at NCLF må sige nej til en række efterspurgte ydelser, for de må ikke sælge deres ydelser som kommunal virksomhed, og det giver nogle udfordringer. Byrådet besluttede allerede i april 2018, at selvstændiggøre NCLF, og det er så det skridt vi tager nu. Nu giver vi så NCLF en mulighed for selv at tjene penge, og for at gå ud og lave partnerskaber med andre kommuner, væksthusene og med andre erhvervsfremmeindsatser, og det giver dem i det hele taget langt flere spillemuligheder fremover. Det er et naturligt next step. Vores drøftelser har gået på om det skulle være selvstændiggørelse i form af etablering af en fond eller ved at skabe en forening, og dete r så det sidste vi vælger, hvis byrådet følger trop,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.