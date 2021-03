De kommunale udbud af anlægsopgaver bliver dyrere end forventet, og det tvinger politikerne til at prioritere i opgaverne - eller til at bevilge flere penge. Foto: Preben Moth

Kommunen ramt af dyrt byggemateriel

- Det ser alvorligt ud. Vores anlægsopgaver rammes også af de stigende priser på byggematerialer. De bud, vi får ind, ligger væsentligt over det, som blev anslået fra starten. Jeg har også hørt, at det samme gælder for nogle af de private anlægsopgaver, siger Thomas Adelskov og fortsætter:

- Vi får en sag på den næste økonomiudvalgsmøde, hvor vi kommer til at prioritere blandt de anlægsopgaver, vi allerede har besluttet. Hvis de alle skal gennemføres, skal der tilføres rigtig mange midler, hvis vi skal honorere de bud, der er kommet ind. Vi bliver derfor nødt til at tage politisk stilling til, hvad vi vil.

- Det kan være relevant, at kommunen holde lidt igen med vores egne anlægsopgaver for ikke at presse markedet. Der kan være god samfundsøkonomi i, at vi ikke står forrest i køen til at bestille byggematerialer, vurderer borgmesteren.