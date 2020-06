Kommunen nappede støttekroner, men kun fordi de vil lade andre overtage

Blandt de projekter, der slap igennem nåleøjet og fik støttekroner var projektet Partnerskaber for Ressource Eksperimentarium, som skal styres af Odsherred Kommune, og som er formuleret af afdelingschefen for kommunens afdeling for affald og miljø.

Selvom han slår fast, at projektet, der handler om at fremme bedre udyttelse af byggeaffald, ikke er en del af kommunens normale drift, så er det usædvanligt, at kommuner lægger beslag på støttemidlerne.

»Vi må gerne give midler til projekter, hvor kommuner er med, og i det konkrete projekt er en af forudsætningerne at projektet skal »sparkes« i gang af kommunen, men derefter løftes videre til foreninger eller virksomheder. Vi har også fået besked på, at vi skal give en del af midlerne til projekter, der fremmer den grønne omstilling, og på det område er der her tale om et spændende projekt. Vi har givet tilskud til et pilotprojekt i Odsherred kommune, hvor der er meget byggeaffald fra områdets mange sommerhuse, og det er næppe et projekt, som en privat investor ville kaste penge i at starte op. I projektbeskrivelsen står der, at det skal ud af kommunens regi, efter pilotprojektet, og havde det ikke gjort det, så havde vi slet ikke støttet det,« siger han.