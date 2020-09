Overvejelserne omkring afholdelse af julefrokoster og store begivenheder, som eksempelvis Odshædring er i fuld gang, og der holdes godt øje med smitteudbruddene i andre dele af landet, siger borgmester Thomas Adelskov. Foto: Mie Neel Foto: Foto:Mie Neel

Kommunen holder skarpt øje med udbrud i røde corona-zoner

Odsherred - 10. september 2020 kl. 21:42 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom antallet af konstaterede smittede i Odsherred er meget lavt, og de seneste syv dage har ligget på et rundt 0, så følger kommunen nøje med i seneste tids opblussen af corona andre steder i Danmark.Håndteringen af disse smitteudbrud kan nemlig være til stor hjælp for Odsherreds beredskab, skulle smitten bryde ud her i kommunen. Det fortæller borgmester Thomas Adelskov (S).

- Det er tydeligt, at håndteringen af udbruddene er meget afhængig af hvordan smittestigningen forekommer. Er der tale om en familie der lige pludselig er smittet, så agerer man på én måde. Hvis det er i en daginstitution eller skole eller privat arbejdspladser der konstateres smitte, så bliver der en større nedlukning af kommunale aktiviteter og måske også private. Det er sådan noget vi sidder og holder øje med, for at være parate, til at agere på den klogeste måde, skulle smitten brede sig i Odsherred, uddyber borgmesteren.

Den nuværende corona-situation påvirker i alle kroge af Danmark - og i Odsherred står man foran en større begivenhed, Odshædring, som også bliver i en anden udgave end den man kender.

Lige nu sidder en større arbejdsgruppe og prøver at navigere i corona-regler og samtidig finde en måde at hædre de odsinger, der har gjort sig bemærket i både erhvervsliv, kulturliv og fritidslivet i løbet af året.

Hædringsfesten er planlagt til at foregå i Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter den fredag den 13. november, og selvom der er god plads i hallen, bliver der ikke tale om et mylder af mennesker, fastslår Thomas Adelskov.

- Det bliver anderledes i år. Det er det jo nødt til. Vi kan slet ikke være så mange som vi plejer at være, formodentligt maksimalt 100, hvis alt får vel, alternativt endnu færre i Odsherred. Skulle vi blive ramt af smittestigning, så vil vi også komme til at i givet fald skulle aflyse. Vi er selvfølgelig forberedt på, at det kan ske, men vi vil også gerne arbejde videre med normalerne. Og det prøver vi på, siger borgmesteren.

Ligesom andre kommuner, går Odsherred Kommune også med overvejelser omkring årets julefrokoster.

- Jeg har bedt direktionen om at tage stilling til sådan noget som julefrokoster. Det duer ikke, at man gør det på én måde på skoler og så en anden på rådhuset. Der skal vi være ens og det vil der komme en central udmelding om inden alle forberedelserne går i gang, siger han.