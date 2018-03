Thomas Adelskov (S) kan med tilfredshed notere, at kommunen endnu engang har overskud på driften. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen fik overskud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen fik overskud

Odsherred - 27. marts 2018 kl. 17:47 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årsregnskabet for 2017 viser, at Odsherred Kommune kom ud med et overskud på 24,7 mio. kr. på den ordinære drift.

Men når en efterregulering af sundhedsudgifter og overførsler af forbrug til institutionerne trækkes fra, så er der i omegnen af 10 mio. kr. tilbage. Og det er penge, som ligger i kommunekassen.

I hvert fald indtil videre.

Borgmester Thomas Adelskov (S) tør ikke sige, om der er stemning i byrådet for at bruge nogle af pengene allerede i år. Tidligere har politikerne valgt at investere nogle af overskudspengene fra regnskabet i anlæg, blandt andet til asfaltering.

- Vi har rigeligt at bruge dem til i de kommende år. Vi skal i gang med store skolerenoveringer, vi har et teaterbyggeri, hvor vi i konstitueringsaftalen har bundet os til at give 10 mio. kr., og så vi rådhusbyggeriet i Højby, siger Thomas Adelskov, som fortsætter:

- Vores likviditet ligger på den anden siden af 100 mio. kr. Vi ligger lunt, men vi skal heller ikke være bank.

De 10 mio. kr. til teaterbyggeriet er ikke budgetlagt i år. En arkitektkonkurrence og udbudsforretning mangler, før man har et overblik over økonomien i teaterprojektet.

- Men pengene skal vi nok bevilge, når vi når så langt i processen. Hvis det er nødvendigt at gøre i løbet af i år, så gør vi det. Men ellers kan vi også tage sagen op i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for 2019, siger Thomas Adelskov.