Anne Nøhr og Brian Jensen ærgrer sig over, at kommunen har opsagt aftalen om vedligeholde Skanse Tværvej. Foto: Torben Andersen

Kommunen dropper vejaftaler

Odsherred - 27. februar 2018 kl. 19:56 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherred Kommune har sagt 15 vedligeholdelsesaftaler op rundt omkring i sommerhusområderne. Det betyder, at grundejerne på de private fællesveje selv skal stå for vedligeholdelsen. Det gælder også for beboerne på Langesøvej og Skanse Tværvej nord for Rørvig.

Her har kommunen ellers i en menneskealder stået for vedligeholdelsesarbejdet. Bent Jensen, som bor på Skanse Tværvej med ægtefællen Anne Nøhr, oplyser, at Nykøbing-Rørvig Kommune lagde asfalt på vejen i 1975.

Kommune har via ejendomsskatten opkrævet 134 kr. om året pr. husstand til opgaven med et vedligeholde vejen.

Skanse Tværvej er en forbindelsesvej, hvorfra der er adgang til en række små private veje.

- Det betyder jo, at der kører mange lastbiler fra renovationen og postvæsenet, og biler til byggerier. Her er også mange turister, da her er offentlig badestrand, toiletter og p-plads, som giver en del trafik. Derfor synes vi, det er urimeligt, hvis det kun er os selv, der skal vedligeholde fællesvejen, siger Bent Jensen.

Han undrer sig også over fremgangsmåden fra kommunens side. Grundejerne har blot fået et brev, der opsiger vedligeholdelsesaftalen til den 1. januar 2020.

- Man kunne godt have indledt en dialog med os. Nu trækker de det bare ned over hovedet på os. Man har slet ikke lagt op til nogen former for forhandlinger. Vi har ellers altid haft et fornuftigt samarbejde med kommunen, bemærker Bent Jensen.

Fag- og personaleleder i Odsherred Kommune Lars Jespersen forklarer, at når kommunen har opsagt 15 vedligeholdelsesaftaler i sommerhusområderne, så skyldes det, at aftalerne var blevet utidssvarende.

- Mange af aftalerne er meget gamle, indgået helt tilbage i 1960'erne eller 1970'erne. Dengang var mængden af sommerhuse væsentligt mindre end i dag. Samtidig har privatvejsloven, som regulerer området, udviklet sig , så det nu er op til de private selv at stå for vedligeholdelsen, siger Lars Jespersen.

Han fremhæver også, at aftalerne har haft et element af forskelsbehandling.

- De 15 aftaler, vi har opsagt, dækkede jo kun en meget lille del af de samlede sommerhusveje i Odsherred Kommune. Man skal jo behandle alle lige, så når man tilbyder en aftale til nogle, så skal vi tilbyde det samme til andre, men det har vi slet ikke mulighed for, siger Lars Jespersen, som erkender, at dialogen med sommerhusejerne godt kunne have været bedre.