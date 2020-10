Michael Kappendrup Bay, afdelingsleder i Center for Miljø og Teknik, understreger, at kommunen ikke kan dispensere fra lovens krav om, at opgravet bundmateriale fra moser ikke må ligge på §3-områder.

Kommunen: Vi kan ikke give dispensation

Odsherred Kommune har givet landmand Bo Hellmann en dispensation til at oprense sin mose, men han kan ikke få en dispensation til at ikke at skulle fjerne slammet fra brinken eller engen ved mosen.

- Ejeren har uden tilladelse gravet i en mose, som var beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Her kræves der helt særlige grunde til at dispensere, men vi været imødekommende i den forstand, at vi har meddelt en lovliggørende dispensation til at opgrave mosen, idet han derved forbedrer tilstanden i mosen, siger Michael Kappendrup Bay, afdelingsleder i Center for Miljø og Teknik i Odsherred Kommune.