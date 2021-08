Kommune vil tiltrække ansøgere

Se billedserie Odsherred Kommune forsøger at tiltrække arbejdskraft til relevante faggrupper med blandt andet hjemmearbejde og firedages arbejdsuge. Foto: Preben Moth Foto: Preben Moth

Odsherred - 17. august 2021
Af Torben Andersen

Selv om der har været mange ferieafløserjobs i Odsherred Kommune i år, så er det ikke usædvanligt. Det siger Majken Kondrup, afdelingsleder af HR, Løn og Personalejura.

- Vi er mere eller mindre stillet som andre kommuner. Der er en rytme i en kommune, hvor der op til sommerferien altid søges mange afløsere. Der er i de store linjer ikke nogen forskel fra sidste år, siger hun.

Majken Kondrup har også kigget nærmere på den såkaldte omsætningsprocent - altså på, hvor mange der fratræder deres job i kommunen.

- Vi ligger på nogenlunde samme niveau som de kommuner, vi plejer at sammenligne os med, siger hun.

Ikke mindst inden for plejeområdet er det svært at skaffe arbejdskraft - det gælder for alle kommuner.

- Men som helhed synes jeg, at det ser fornuftigt ud i Odsherred. Nogle gange går vi i genopslag, men så er det ikke fordi, at vi ikke har fået nogen ansøgere, men måske fordi jobprofillen bliver rettet lidt til, forklarer Majken Kondrup.

Men selv om kommunens altså får ansøgninger, så har man også sat en række tiltag i værk for at gøre kommunen endnu mere attraktiv for potentielle ansøgere.

- Hovedudvalget har en arbejdsgruppe, som arbejder på højtryk med sagen. Med de rekrutteringsproblemer, som alle kommuner står over for, så vil rekruttering være et fortsat fokusområde for langt de fleste HR-afdelinger i de næste mange år, siger hun.

Den største udfordring bliver at finde personale til plejeområdet.

- Odsherred Kommune har her en særlig udfordring i, at mange ældre flytter i deres sommerhus om sommeren - og samtidig skal vores egne medarbejdere jo også holde ferie. Det kører fint lige nu, men vi har ikke en fast størrelse på gruppen af ældre som andre kommuner. Det er nok vores største udfordring, siger hun.

Bolig og hjemmearbejde Kommunen tilbyder nu boliger til elever.

- Vi samarbejder for eksempel med Professionshøjskolen Absalon i forhold til sygeplejersker og socialrådgivere. Hvis de bor i København, kan vi tilbyde boliger i elevtiden, siger Majken Kondrup.

Odsherred Kommune har nu i et længere stykke tid kørt med 4-dages arbejdsuge for medarbejdere på rådhuset.

- Det har brandet kommunen positivt. Samtidig har den digitale omstilling i forbindelse med corona gjort, at vi nu kan skrive i vores stillingsopslag til blandt andre akademikere og specialister på rådhuset, at man ved siden af 4-dages arbejdsuge har mulighed for en eller to hjemmearbejdsdage. Så kan man måske godt overskue at bo i København og så suse til Odsherred to dage om ugen, siger hun.

På rådhuset har en stor del af medarbejderne opgivet deres skrivebord for at have en fast hjemmearbejdsplads. Majken Kondrup har selv droppet sit kontor, og når hun møder ind, sætter hun sig med sin bærbare computer ved et ledigt bord. Majken Kondrup tror, at tendensen med hjemmearbejde vil fortsætte.

- Man skal finde en balance mellem arbejdet og privatlivet. Fleksibilitet er noget, som mange ønsker sig, for folks livsomstændigheder er jo meget forskellige. Det vigtigste er at betjene borgerne i kommunen, men det handler også om at finde en ordentlig balance. Det er en vedvarende indsats, der skal til, siger HR-afdelingslederen.