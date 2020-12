Kommune vil have stier genetableret

Se billedserie Det er stierne til højre for og foran byggepladsen, som har ændret sig en del i løbet af byggeprocessen. Dronefoto: Preben Moth.

Odsherred - 18. december 2020 kl. 12:17 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Det vækker undren hos Odsherred Kommunes miljø og teknik-center, at en sti skulle være forsvundet og en anden sti blevet halveret i forbindelse med opførelse af en gruppe rækkehuse i Vestervangsparken i Asnæs. Stierne benyttes blandt andet af mange skolelever på vej til og fra skole hver dag. Nærmeste nabo til stierne, Jens Hertz, har tidligere gjort Odsherred Kommune opmærksom på problemet, og efter Nordvestnyts henvendelse til kommunen, ser det ud til, at sagen bliver undersøgt.

Stier i fire meters bredde - I lokalplanen står der, at stier skal anlægges i 4 meters bredde, heraf 2 meter fast belægning. Der løber en sti langs den nordlige områdegrænse og delvist ned langs den vestlige side af området. Desuden er der indtegnet en lille stump sti mod syd, skriver forstkandidat Else Andersen fra center for miljø og teknik.

Hun henviser til lokalplan 2019-6 for området, hvor de to berørte stier ikke er en del af den matrikel, som der nu er blevet bebygget. Stisystemerne nævnes specifikt i lokalplanen.

- Det skal med lokalplanen blandt andet sikres, at de eksisterende og nye stier sammen danner forbindelser gennem den vestlige bydel, står der i lokalplanen.

Else Andersen gør også opmærksom på, at stierne er en del af betingelserne, for at have fået tilladelse til at bygge på den pågældende matrikel.

- Etableringen af stierne er indskrevet i lokalplanen som en forudsætning for ibrugtagning. Dermed kan forholdet håndhæves. Kommunens byggesagsafdeling vil følge op på sagen, skriver Else Andersen.

Bygherre er opmærksom på problemet Leo Cordua fra AOB Ejendomme, som er bygherre på rækkehusene, afviser i mail til Nordvestnyt, at stierne omkring byggepladsen, er fjernet.

- Det er rigtigt, at der kommet jord ud på nogle af stierne, det er vi opmærksomme på. Men jordkørsel med ofte meget fugtig jord, kan det være svært at styre. Eventuel jord der er kommet ud på stierne bliver revet tilbage og kanterne bliver tilsået med græs til foråret. Når byggeriet er færdig, så synliggøres en to meter bred sti i den nordlige del af Vestervangsparkens nye bebyggelse og snarligt bliver stien fra den sydligste beliggende vej forbundet med en tværliggende sti mod syd øst. Vi er opmærksomme på, at gøre det så godt og rigtigt, som muligt, skriver Leo Cordua.

Han minder også om, at de første ti rækkehuse skal være klar til indflytning til nytår.

- Så der arbejdes hårdt på at få det sidste klaret, og udenomsarealerne er ofte det sidste, skriver Leo Cordua.