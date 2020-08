Allan Jensen er trist over de mange overfyldte skraldespande ved offentlige strande og parkeringspladser rundt om i kommunen, som her ved Hønsinge Lyng. Foto: Allan Jensen

Kommune vil gerne se nærmere på opfindelse

Hos Odsherred Kommune er man ikke afvisende overfor de rustfri hængsler eller greb til affaldscontainere, som den 70-årige Allan Jensen fra Vig har opfundet og har patent på, og gerne vil hjælpe kommunen med at få opstillet ved rastepladser og parkeringspladser rundt om i kommunen. Der er bare ikke tid til at vurdere dem lige nu. Allan havde ellers sendt en meget detaljeret produktbeskrivelse med forslag om typer af affaldscontainere og billeder af de særlige hængsler.

Torsdag kom der så svar fra kommunens trafikteam, som beklagede, at mange medarbejdere var på vej på sommerferie, og derfor ikke havde tid til at kigge på Allan Jensen opfindelse før efter ferien.

- Når jeg er tilbage, kan vi finde et tidspunkt hvor vi kan mødes sammen med den medarbejder i trafikteamet som har mest med det at gøre, skrev centerleder i afdeling for teknik og miljø, Signe Skovgaard, torsdag i en mail til Allan Jensen.