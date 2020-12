Kommune trækker sig fra turistsamarbejde: Bestyrelsesformanden ærgrer sig

En god ide, og en mulighed for at Odsherred kan få et mere dedikeret samarbejde med de mange lokale turismeaktører, som fortjener kommunens udelte opmærksomhed, særligt fordi Odsherreds turister er mere interesseret i hvad området kan byde på end i nabokommunernes tilbud.

»Jeg havde gerne set, at Odsherred Kommune var blevet i destinationssamarbejdet. Jeg har selv tidligere været ude med ønsker om mere information og inddragelse med videre, og har dermed præget beslutningen. Men jeg har også sagt, at jeg på det seneste har oplevet noget af det jeg har efterlyst, så derfor synes jeg det er beklageligt, at man ikke så tiden an, og lod tvivlen komme samarbejdet til gode. Det mest naturlige er nok, at jeg nu frasiger mig formandsposten i Destination Sjælland, men at jeg fortsætter i bestyrelsen til den formelle udtræden, hvis det giver ening for samarbejdet,« siger han.