Se billedserie Det væltede træ var råddent, og kvæstede en fire-årig pige alvorligt, da hun med sin mor var på vej i svømmehallen. Foto: Torben Andersen

Kommune slipper for straf: 4-årig pige kvæstet af træ

Odsherred - 04. marts 2020 kl. 14:58 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag formiddag den 16.februar blæste det voldsomt i Nykøbing, og stormen fik et omkring otte meter højt træ på stien op til Nykøbing Svømmehal til at vælte. Træet var rådnet, og ramte ulykkeligvis pigen og hendes mor. Pigen blev bragt på hospitalet med alvorlige kvæstelser. Ifølge politiet er hun dog nu blevet udskrevet fra hospitalet, men hun sidder i kørestol med et brækket ben.

Efter ulykken lovede Odsherred Kommune, at man vil holde ekstra øje med kommunens risikotræer, og at sagen var meldt til kommunens forsikringsselskab.

Ifølge Martin Bjerregaard, fra Midt- og Vestsjællands politi, kan kommunen ikke pålægges et strafferetligt ansvar, og derfor er sagen nu lagt i bunken med afsluttede sager.

»Politiet har foretaget besigtigelse på ulykkesstedet af blandt andet det væltede træ samt afhøring af familien for at få klarlagt omstændighederne ved ulykken. Det har resulteret i, at politiet nu har indstillet efterforskningen i sagen, idet der ikke er rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Det har familien fået besked om i E-boks og er iørigt vejledt om fremgangsmåden, hvis familien måtte have et erstatningskrav, som skal anlægges ved en civil sag mod den, som familien anser som erstatningsansvarlig,« siger han til sagbladet Nordvestnyt.

To eksperter i risikotræer henvendte sig efter ulykken til både politiet og kommunen, men hverken politi eller Odsherred Kommune tog imod deres tilbud om at vurdere det væltede træ.

»Politiet har ikke haft fagfolk til at kigge på træet, idet politiet allerede fra den indledende fase arbejdede ud fra en teori om, at der næppe var nogen der kunne drages strafferetligt til ansvar for ulykken,« siger Martin Bjerregaard til Nordvestnyt.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Odsherred Kommune.

