Kommune slipper for skærpet statsligt tilsyn

Odsherred - 22. april 2021 kl. 18:44

Riskoen for at komme under skærpet tilsyn får altid embedsmænd og politikere til at holde øjnene stift rettet mod det område, som er under lup.

Sådan var det også, da Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet sidste år advarede om, at Odsherred Kommune kunne risikere at komme under skærpet tilsyn, da man dels ikke levede op til nogle krav om, at en vis procentdel af ydelsesmodtagere med mindst 12 måneders ledighed skal have fire samtaler med jobcentrets sagsbehandlere inden for de sidste år, og dels skal en vis procentdel af ydelsesmodtagerne have enten 225 timers beskæftigelse eller et beskæftigelsesrettet tilbud inden for de sidste 12 måneder.

Riskoen for skærpet tilsyn fik Center for Job & Ydelser, i daglig tale jobcentret, til at indføre nye arbejdsgange, hvor der kom fokus på fire samtaler til alle borgere og korrekte registreringer af borgere med fritagelser for aktiveringsforløb. Disse nye procedurer har hjulpet, så nu er meldingen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at kommunen ikke længere er i fare for skærpet tilsyn.

Økonomiudvalget fik forleden en orientering om sagen.

Borgmester Thomas Adelskov (S) fremhæver, at styrelsen sammenligner Odsherred med nogle kommuner, som ikke ligner den nordvestsjællandske kommune, som har vand til tre sider.

- Vi synes ikke, at det er helt fair Men på trods af det, så har vi alligevel klaret os bedre, så vi ikke kommer under skærpet tilsyn, siger Thomas Adelskov, som også pointerer, at corona-situationen nok også hjulpet lidt til.